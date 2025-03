Ilrestodelcarlino.it - Serata dei dialetti a scopo benefico al centro Auser

Per il terzo anno consecutivo alBudrio di Longiano, stasera, alle 20.30, il presidente Widmer Sarpieri proporrà unain nome dei. In collaborazione con le associazioni ’Te ad chi sit e fiol?’, ’Istituto Friedrich Schürr’ e ’almAmedeo’ sarà Manuela Gori a coordinare e condurre la. Ci saranno Paola Riciputi, la Lora, il cesenate Loris Martelli, Marcello Mercadini da Sala e Mauro Vanucci da Rimini. Cantastorie di turno Christian Moretti. Ingresso libero: le donazioni, verranno devolute in beneficenza a Qualcosa di grande per i piccoli o.d.v. di Cesena. Prenotazioni: 340 2291402.