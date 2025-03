Ilrestodelcarlino.it - Sequestrati quattro etti di eroina pura. Agente fuori servizio fa scattare il blitz

Uno scambio fugace di una grossa busta notato da un poliziotto, poi il pedinamento, il rinvenimento di circadie le manette ai polsi per un 60enne di Porto Sant’Elpidio e un 40enne marocchino. Un’operazione lampo, che ha permesso di infliggere un duro colpo al traffico di stupefacenti lungo la costa, quella messa a segno dagli uomini della questura di Fermo. Tutto è iniziato ieri pomeriggio intorno alle 16, quando un, libero dal, mentre si trovava a fare jogging a Porto Sant’Elpidio, ha notato un pregiudicato, conosciuto dal polizotto per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, parcheggiare un’auto vicino un distributore di benzina. L’, ha immediatamente contattato i colleghi della squadra mobile per sapere se il quell’individuo avesse delle restrizioni in atto e se avesse conseguito la patente di guida.