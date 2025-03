Spettacolo.periodicodaily.com - Senhit Riceve il Prestigioso Premio Ambassador San Marino Song Contest

Sabato 8 marzo, durante la finale del San, la cantante e performerha ricevuto ilSAN, un riconoscimento che celebra il talento, la carriera e il contributo significativo nel rappresentare Sancon passione.Premiata alla Finale del Sancon ilSabato 8 marzo, la talentuosa artistaha ricevuto ilSandurante la finale dell’importante concorso musicale. Questo riconoscimento celebra non solo il suo talento e la sua carriera, ma anche il significativo contributo che ha dato nel rappresentare Sancon passione e dedizione.Un’Esibizione Memorabile La serata, andata in onda in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana, ha vistoesibirsi come ospite d’onore.