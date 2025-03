Lanotiziagiornale.it - Sempre in bilico tra Usa e Ue, Meloni va avanti con i due forni

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Mentre il partito di Giorgiaa Strasburgo per la prima volta si è astenuto su una risoluzione sull’Ucraina considerata troppo anti-Usa, a Parigi, dopo il summit promosso martedì dal presidente Emmanuel Macron con i capi di Stato maggiore di oltre trenta Paesi europei e della Nato riuniti all’Ecole Militaire, il ministro francese delle Forze armate, Sébastien Lecornu, ha ricevuto ieri pomeriggio gli omologhi di quattro grandi Stati europei – Germania, Italia, Polonia e Regno Unito – per coordinare insieme alla Francia “la propria azione e il sostegno a Kiev’’.E questo rendepiù ambigua la linea distretta tra il sostegno all’Europa e l’amicizia con il presidente americano Donald Trump.A Strasburgopro-Trump, a Parigi Crosetto fa l’europeistaL’accordo trovato a Gedda tra Stati Uniti e Ucraina è un “punto di partenza fondamentale per raggiungere la tregua e poi la pace.