"Sella, occasione mancata. Però non è finito nulla"

Dopo la sconfitta con Milano, Cento si è rimboccata le maniche e ha ripreso a lavorare. All’orizzonte, la delicata e complicata trasferta di Avellino, a cui seguiranno quelle a Livorno e Orzinuovi, due scontri diretti in fila che rendono marzo il mese decisivo per le ambizioni di salvezza diretta della Benedetto. Un passo per volta, a partire da quello che laproverà a fare sabato sera verso l’alto al Pala Del Mauro, là dove tornerà ad incrociare l’ex Mussini, che in estate ha deciso di sposare il progetto della società irpina, autentica rivelazione del campionato e desiderosa di continuare a stupire, pregustando un posto nei prossimi playoff. In casa biancorossa, invece, c’è voglia di guardare avanti, ma senza scordarsi ciò che non ha funzionato domenica scorsa con l’Urania, per evitare di commettere gli stessi errori da qui al termine della stagione.