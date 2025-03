Oasport.it - Sei Nazioni 2025: l’Italia chiude il torneo ospitando l’Irlanda

Siquesto sabato il Guinness Seie il Super Saturday prenderà il via alle 15.15 allo stadio Olimpico di Roma, quandodi Gonzalo Quesada ospiterà. Per gli azzurri sin qui è stato undeludente, con la sola vittoria sul Galles ad aver regalato un sorriso, mentrearriva a Roma dopo il brutto ko interno contro la Francia che ha appeso a un filo le sue speranze di conquistare il titolo.Gli azzurri hanno sin qui dimostrato un buon gioco offensivo, con delle mete di ottima fattura segnate negli ultimi due turni contro Francia e Inghilterra, ma in entrambe le partite quando gli avversari hanno alzato i ritmiha mostrato tutti i suoi limiti difensivi. Proprio dalla difesa e dai punti d’incontro deve ripartire la squadra di Quesada per provare a complicare le cose a un’Irlanda che, però, arriverà con il dente avvelenato.