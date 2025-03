Anteprima24.it - Sei finali da vincere, un sogno da cullare e una doppia dedica

Tempo di lettura: 2 minuti“Saranno sei“: chiaro il messaggio lanciato da Raffaele Biancolino e Giuseppe Panico, dopo la vittoria (2-0) arrivata contro il Trapani. Tre punti pesanti, anzi pesantissimi per l’Avellino che per circa venti minuti si è ritrovata in vetta dopo il pareggio (1-1) del Foggia in casa contro l’Audace Cerignola. Dopo però gli ofantini hanno ristabilito il vantaggio vincendo 3-2. Confermato dunque il -1 dai gialloblu, dopo l’esclusione della Turris arrivata nella giornata di mercoledì. Il tecnico nel post gara non ha lesionato parole di elogio per i suoi: “Bisogna guardare avanti, ho visto una squadra bella in ogni reparto, sporca quando non aveva la palla. Io dico ai ragazzi, quando non abbiamo palla dobbiamo puzzare, quando ce l’abbiamo invece dobbiamo essere belli e metterci giacca e cravatta“.