Lanotiziagiornale.it - Seggio “scippato” alla 5 Stelle Scutellà, alla Camera esplode l’ira di Conte

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ingiustizia è fatta. Da ieri Elisanon è più una deputata del Movimento Cinquenel Parlamento italiano. Cacciata perché le regole ci sono, ma si possono sempre cambiare. Anche in corsa.La vicenda riguarda ildel Collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria, dove alle ultime politiche aveva vinto regolarmente Anna Laura Orrico (M5S) con 482 voti di differenza sul secondo arrivato e che era poi passato a, perché la Orrico era stata eletta anche nel listino proporzionale. Ma da ieri, quelè ripassato di mano, finendo – dopo un anno e mezzo di battaglia in sede di Giunta delle elezioni – all’ex deputato di Forza Italia Andrea Gentile, il quale, dopo l’analisi del Comitato di verifica della commissione, si è ritrovato in vantaggio sulla Orrico di ben 240 voti.