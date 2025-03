Iodonna.it - Secondo una ricerca polacca, gli uomini sposati hanno una probabilità tre volte maggiore di diventare obesi e un rischio del 62% più alto di essere in sovrappeso rispetto agli uomini non sposati

Leggi su Iodonna.it

Sposini novelli o veterani dell’altare, tenetevi forte: una recenteproveniente dalla fredda, ma apparentemente rivelatrice Polonia, ha messo nero su bianco una verità, che forse molte “pancette” felicemente accoppiate già sospettavano. Sembrerebbe proprio che, il fatidico “sì” all’altare, sia un preludio non solo a una vita insieme, ma anche, a qualche ta in più. Grasso sulla pancia: 10 consigli per eliminarlo X Il matrimonio fa ingrassare lui, parola di scienziati polacchiUn team di studiosi dell’Istituto nazionale di cardiologia di Varsavia, capitanato da Alicja Cicha-Miko?ajczyk e colleghi, ha condotto uno studio approfondito sulle abitudini ponderali dei loro connazionali, giungendo a conclusioni che faranno riflettere più di un marito.