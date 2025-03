Romatoday.it - Seconda Chance: il lavoro (e una nuova vita) oltre le sbarre

Leggi su Romatoday.it

A quanti non è capitato di sentirsi dire che il treno giusto, prima o poi, sarebbe arrivato. Vero. Come è vero che non basta solo salire sul vagone. Perché una volta sopra sono necessari sia biglietto che bagagli. E una destinazione. Che, talvolta, è l’opportunità per lasciarsi alle spalle il.