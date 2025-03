Formiche.net - Se il Pd perde la sua vocazione di partito di governo. L’intervento di Merlo

I nodi, prima o poi, vengono al pettine. E la questione del Pd a trazione Schlein non poteva proseguire all’infinito senza sciogliere alcuni passaggi decisivi per confermare se un– nel caso specifico il principaledella sinistra italiana – ha una chiara, netta e specifica cultura di. Perché un conto è urlare a giorni alterni del “ritorno del fascismo”, di un ormai imminente “regime illiberale” alle porte e di una deriva o torsione “autoritaria”. Altra cosa, ben altra cosa, è costruire un credibile progetto didi medio/lunga durata. E la recente vicenda europea, in tutta la sua evidenza, ha confermato che il Pd di Schlein è legato ad una concezione sostanzialmente movimentista che, non a caso, è molto allineato con i partiti populisti, estremisti e massimalisti ma, al contempo, ha poca dimestichezza con quella che storicamente viene chiama come “cultura di”.