Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse per il maltempo domani in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 13 marzo 2025 – Ilprovoca un vero e proprio scossone in. L’allerta meteo rossa per piene dei fiumi (a seguito della previsione di pioggia abbondante e temporali forti: allerta arancione) nella giornata di, venerdì 14 marzo, ha spinto i Comuni delle zone coinvolte a chiudere per precauzione le. In passato, infatti, le aree di Bologna e Ravenna sono state colpite più volte dalle alluvioni che hanno provocato danni immani. Bologna Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha deciso di chiudere lenella giornata di, venerdì 14 marzo, a causa del peggioramento delle condizioni meteo previsto dalla Protezione civile e Arpae. Il Comune ha dunque annunciato la sospensione delle attività didattiche nelledi ogni ordine e grado, incluse le palestre scolastiche.