Lortica.it - Scuola Acropoli chiusa domani, 14 marzo, per allerta meteo arancione

A causa delle forti piogge previste nelle prossime ore e della vicinanza dellacomunale "" di via Beato Angelico al torrente Castro, è stata emessa un'ordinanza urgente che dispone la chiusura dell'istituto per, venerdì 14. Il centro funzionale regionale della Toscana ha diramato un'con codicevalida per l'intera giornata di venerdì, a partire dalla mezzanotte. Le previsioni indicano precipitazioni intense e persistenti, con possibili rovesci, che potrebbero causare l'esondazione del torrente Castro, aumentando il rischio idrogeologico e idraulico per la, situata in una zona più bassa rispetto al corso d'acqua.