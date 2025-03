Ilrestodelcarlino.it - "Screening saltati, recuperiamo così"

Il consorzio ‘Il Picchio’ e ‘Assistenza 4.0’ forniscono chiarimenti sull’iniziativa ‘La Salute in Piazza’, svolta l’8 marzo in piazza del Popolo, con la presenza di camper per gligratuiti che però, rispetto all’orario inizialmente previsto, ovvero dalle 9 alle 17, sono stati operativi solo al mattino. La vicenda è stata raccontata sul Carlino del 9 marzo. "La manifestazione ha riscosso notevole successo dalle 9 alle 13, grazie a numerose visite specialistiche, ecografie senologiche, elettrocardiogrammi e consulenze di vario genere – scrivono –. Siamo consapevoli che, nel pomeriggio, alcune partecipanti che si sono presentate dopo le 13 non hanno potuto usufruire di tutti i servizi previsti per via di un’affluenza superiore alle previsioni e ci scusiamo sinceramente. Per porre rimedio a partire dal 2 aprile, il poliambulatorio ‘Assistenza 4.