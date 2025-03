Anteprima24.it - “Scosse più forti degli anni ’80 e non si è fatto niente”

Tempo di lettura: 2 minuti“Mia moglie ed io abitiamo al settimo piano e il letto ‘navigava’ per la stanza, non riuscivamo a scendere. Abbiamo avuto tanta paura, tanta”. Amedeo, settantenne di Bagnoli, quartiere di Napoli, parte dal risveglio traumatico nel raccontare la notte “da incubo” che si è appena lasciato alle spalle. Perchè, spiega, “chi come me vive a Bagnoli da decenni non si abitua alle, la paura c’è sempre. E poi ricordo il bradisismo’80, ma lenon erano così violente”.Amedeo e la moglie non sono fuggiti, rimasti a casa: “è pericoloso fare le scale dal settimo piano, meglio affidarsi alla fortuna e alla resistenza dei pilastri”, spiega l’uomo, che tocca un altro tasto dolente, condiviso da molti cittadini: “Sul sisma le istituzioni sono assenti. A Pozzuoli e a Bacoli i sindaci si stanno impegnando, hanno già aree attrezzate coperte per dormire, agiscono.