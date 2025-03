Ilgiorno.it - Scontro all’incrocio in via dell’Alberaccio: auto si ribalta, due feriti

Brutto incidente ieri mattina, poco prima delle 11,fra viae via Ciardi, in zona San Paolo. Le duesi sono scontrate e una si è completamente cappottata. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Misericordia, inviate dal 118. Una ha soccorso il conducente della macchinata che è rimasto ferito in modo serio. E’ stato soccorso anche l’altro guidatore che, però, ha riportato solo ferite lievi. Entrambi sono stati portati in ospedale per essere visitati. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi dell’incidente. La strada è stata chiusa. E’ stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per rimettere in strada la macchina che si era cappottata. Secondo quanto emerso dai primi rilievi e dai racconti di alcuni testimoni, sembra che la macchina che proveniva da via Ciardi abbia bucato lo stop.