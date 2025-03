Ilfoglio.it - Scontri e tensioni alla Camera, il presidente Fontana striglia il M5s: "Basta insulti e allusioni"

Leggi su Ilfoglio.it

Con un duro intervento durante la conferenza dei capigruppo ildellaLorenzoha rimesso in riga i deputati del M5s, protagonisti ieri in due occasioni di . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti