Ilrestodelcarlino.it - Scintille in maggioranza pure sui disturbi alimentari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il consigliere Dem Giacomo Petrelli porta in consiglio la mozione sul contrasto aie spacca la. Sembrava un ordine del giorno ‘tranquillo’, destinato a raccogliere consensi bipartisan e invece proprio all’ultima curva prima del rettilineo finale la seduta consiliare dell’altra sera ha messo in mostra tensioni latenti. La discussione in aula è stata interrotta più volte e i lavori sono rimasti fermi per almeno 45 minuti prima che si potesse tornare sui banchi della sala consiglio per votare l’Odg. E proprio in questa fase ladi centrodestra si è spaccata. O meglio, Fratelli d’Italia, visto che le consigliere Maria Grazia De Angelis e Fabiola Fava hanno preferito non partecipare al voto e per protesta nei confronti degli accordi presi dallacon l’opposizione hanno deciso di restare sedute sui divanetti fuori dall’aula consiliare.