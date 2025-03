Oasport.it - Sci alpino, Sofia Goggia: “Ci sono gare dove devi solo arrivare in fondo. Oggi era veramente difficile”

Sfuma ancora il ritorno alla vittoria in Coppa del Mondo per, ma la bergamasca conquista comunque un ottimo secondo posto nel superG sprint di La Thuile. Una gara velocissima ma molto complicata per le condizioni della neve in pista con gli organizzatori che hanno fatto di tutto per far disputare il primo dei due superG in programma.Alla finestatisei i centesimi che hanno divisodalla vincitrice Emma Aicher, con la tedesca che è stata perfetta nel tratto finaleha guadagnato quasi quattro decimi all’azzurra. Unacomunque positiva e che con questo risultato si mette anche sul podio della classifica generale di Coppa del Mondo, guidata da Federica Brignone,terza al traguardo dopo una prova con tantissime sbavature ed un grande rischio nel finale.