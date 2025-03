Oasport.it - Sci alpino, le qualificate per le finali di Coppa del Mondo in discesa: Brignone e Goggia si giocano il trofeo

Leggi su Oasport.it

Dopo la cancellazione dellalibera femminile di La Thuile, ufficializzata ieri, è diventato definitivo l’elenco delle 25alledelladel2024-2025 di sciattraverso la classifica di specialità.A queste atlete si aggiungeranno la campionessa deljunior e le atlete con almeno 500 punti in classifica generale didel. Saranno sei le azzurre al via inlibera a Sun Valley, ovvero Federica, Sofia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Nicol Delago e Nadia Delago.Con 100 punti a disposizione per la classifica di specialità restano aritmeticamente in corsa tre atlete per la vittoria della, ovvero Federica, prima a quota 384, l’austriaca Cornelia Huetter, seconda con 368, e Sofia, terza a quota 350.