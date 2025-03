Oasport.it - Sci alpino, la Coppa del Mondo maschile torna a Hafjell dopo 22 anni. L’ultimo a vincere fu un italiano…

Leggi su Oasport.it

Ladeldi sci2025 si avvia verso lo striscione delchilometro parafrasando un termine ciclistico. Rimangono solamente due appuntamenti. Prima delle attesissime Finali di Sun Valley (Stati Uniti), infatti, vedremo la tappa di(Norvegia) nella quale vivremo due prove tecniche. Si gareggerà sulla pista denominata “Vardsveen” che è stata protagonista in appena due occasioni nella sua storia. Andiamo a scoprire in quale modo e, soprattutto, come si sono comportati i nostri portacolori sul tracciato norvegese.La prima gara valevole per ladeldisputata aè un gigante disputato il 15 marzo 2003. Successo per l’austriaco Hans Knauss con 54 centesimi di vantaggio sul connazionale Benjamin Raich, mentre al terzo posto conclude lo svizzero Michael Von Gruenigen a 62.