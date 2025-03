Oasport.it - Sci alpino, Brignone sogna il trionfo in casa a La Thuile. Resta l’incognita meteo

Dopo una due giorni nefasta per il maltempo e la moltissima neve caduta in pista, a Lasi spera di poter finalmente gareggiare. Il mancato svolgimento delle due prove ha portato la FIS a cancellare la discesa e a modificare ulteriormente il programma, spostando i due superG di un giorno (oggi e domani), tenendosi il sabato come data di scorta, considerando che anche quest’oggi le previsionino incerte. La speranza è quella che ilsia un po’ clemente in modo fa poter disputare regolarmente la gara odierna, dove tutta l’attenzione sarà ovviamente riposta su Federica, beniamina di, sempre più vicina a conquistare la sua seconda Coppa del Mondo generale.Chiaramente la cancellazione di una gara è un vantaggio per Federica, che ricordiamo avere 322 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami, ma non c’è alcun dubbio che la stessaavrebbe voluto correre davanti ai suoi tifosi e che attenda con trepidazione proprio la gara odierna per rendere questa stagione ancora più magica.