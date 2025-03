Sci, Aicher vince il Super-G sulla Goggia e Brignone vede la coppa

Leggi su Unlimitednews.it

LA THUILE (ITALPRESS) – L’aria di casa non basta ma ladel Mondo è un po’ più vicina mentre continua a brillare la stella della giovane Emmadavanti a una solida Sofia. Il meteo concede una tregua e a La Thuile va in scena il primo dei duegiganti in programma dopo la cancellazione forzata della discesa.Occhi puntati su Federica, cresciuta da queste parti, ma la 34enne valdostana si lascia prendere dalla foga: dopo un errore sul primo tratto dove quasi rischia di cadere, l’azzurra prova a recuperare ma finisce col sradicare una porta nel settore centrale della 3-Franco Berthod e alla fine deve accontentarsi della terza piazza, a 39 centesimi dalla 21enne tedesca e dietro anche una matura, che siscappare la vittoria per un soffio.Poco male comunque per Fede, perchè Lara Gut-Behrami è appena dietro, quarta, e così guadagna altri 10 punti nella generale (1354 contro 1022).