Ilgiorno.it - Schianto tra auto e bicicletta a Ossago Lodigiano: gravissimo un pensionato

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 13 marzo 2025- Scontro trae mountain bike,un. Drammatico incidente, nel pomeriggio del 13 marzo 2025, sulla strada provinciale 190, nel territorio comunale di, all’altezza dell’incrocio con la provinciale 107. La strada è rimasta bloccata due ore per consentire i soccorsi. E’ rimasto gravemente ferito un, che era in mountain bike, probabilmente per una passeggiata. Questo dopo lo scontro, le cui cause sono al vaglio della polizia, con una Fiat Panda condotta da una donna. L’uomo sarebbe finito sul parabrezza e infine rovinosamente a terra, a qualche metro di distanza. Mentre le forze dell’ordine ricostruiscono la dinamica, gli agenti cercano anche di identificare il ciclista. Non gli sono infatti stati trovati né documenti né cellulare e quindi è iniziata una ricerca nel circondario per capire chi potrebbe essere e dargli un nome.