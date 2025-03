Milanotoday.it - Schianto sulla Statale, un'auto si ribalta. Due in ospedale

Leggi su Milanotoday.it

494 Milano-Vigevano nel pomeriggio di giovedì 13 marzo.Intorno alle quattro e mezza, duemobili si sono scontrate all'altezza di Abbiategrasso (Milano). La polizia locale è sul posto per accertare le cause dell'incidente e per tutti i rilievi del caso. Una delle due.