Schianto in moto mentre è in Tunisia Lino muore a 66 anni

Un’avventura su due ruote si è conclusa nel modo più drammatico perMassara, 66, residente a Brescia. L’uomo ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 11 marzo a seguito di un incidente stradale avvenuto in, lungo la strada che collega le località di Tozeur e Douz, in prossimità del suggestivo lago salato Chott El-Jérid.Secondo le prime ricostruzioni, Massara stava percorrendo quel tratto di strada in sella alla suacicletta BMW, quando sarebbe entrato in collisione con un mezzo pesante proveniente dalla direzione opposta. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. L’autista del camion avrebbe tentato di evitare ilciclista, ma secondo quanto emerge dalle prime indagini, l’impatto con il rimorchio sarebbe stato fatale, probabilmente a causa di un’invasione parziale della corsia opposta da parte dellaaffrontava una curva.