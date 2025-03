Ilrestodelcarlino.it - Schianto fatale a 19 anni. Ambulanza lo soccorre poi si ferma in panne

di Zoe PederziniVILLANOVA DI CASTENASO (Bologna)Ombre sulla morte di Riccardo Ranuzzi, il 19enne che ha perso la vita a Villanova, alle porte di Bologna, nella tarda serata di mercoledì 5. Il 19enne era in sella a una moto Aprilia quando, in fase di accesso a una rotatoria, ha urtato un cordolo e, poi, perdendo il controllo del mezzo, si è schiantato al suolo. A parlare dei punti non chiari, nei giorni scorsi, è stato Luciano, compagno della madre di Ranuzzi: "Sul grave incidente andremo a fondo, costi quel che costi, perché la rotonda è buia e senza segnaletica orizzontale, tanto che Riccardo ha preso il cordolo di uno spartitraffico perché non visibile – racconta –. Ma oltre a questo, l’che è arrivata sul posto si è rotta. I sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione poi, dopo un pò, l’si è spenta e non andava più in moto.