Sbalzato fuori dall’auto impazzita Un 44enne gravissimo al Bufalini

Un uomo di 44 anni ieri è rimasto seriamente ferito in un incidente accaduto in via Stradone Sala. La sua auto, una Opel Mokka che procedeva in direzione Cesenatico, per cause ancora da accertare è finitastrada, ha urtato contro i pali della pubblica illuminazione e si è capottata più volte. La scena agli occhi dei passanti e dei residenti non lasciava presagire nulla di buono e c’è chi temeva il peggio. Fortunatamente l’automobilista,dall’abitacolo, era invece ferito gravemente agli arti, ma vivo e cosciente. Sul posto gli sono state prestate le prime cure dai sanitari del 118, che poi lo hanno caricato su un’ambulanza e trasportato a sirene spiegate all’ospedaledi Cesena. In particolare preoccupano alcune ferite che potrebbero compromettere il pieno recupero degli arti, ma l’uomo non è in pericolo di vita.