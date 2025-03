Savino Del Bene Scandicci fra le migliori quattro d’Europa | battuta Lodz anche a Firenze

Leggi su Corrieretoscano.it

Del– Pge Grot Budowlani ?ód? 3-0 (25-17, 25-17, 25-16)DEL: Ribechi (L2), Herbots n.e., Castillo (L1), Ruddins 12, Kotikova 2, Mancini 4, Ognjenovic, Bajema 7, Graziani 13, Nwakalor n.e., Carol 7, Antropova 11, Mingardi 4, Ung Enriquez 1. All.: Gaspari M.PGE GROT BUDOWLANI: Wili?ska, Druzkowska 3, Lisiak, Wenerska 1, Blagojevic n.e., Planinsec 5, Enweonwu 11, Rozynska 1, Sobolska-Tarasova 3, Drosdowska (L2), Lysiak (L1), Grabka 1, Manyang 2, Damaske 11. All.: Biernat M.ARBITRI: Aleksandar Vinaliev (BUL) – Igor Porvaznik (SVK)– LaDelentra a far parte del ristretto ed esclusivo gruppo dellesquadre, conquistando una storica qualificazione alle Final Four della Cev Champions League grazie a una netta vittoria per 3-0 sul Pge Grot Budowlani ?ód? nella gara di ritorno dei quarti di finale (parziali di 25-17, 25-17, 25-16).