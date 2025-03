Agi.it - Satelliti, costi e tempi di lancio ridotti con una soluzione italiana

AGI - Una innovativa piattaforma di microdi nuova generazione, che promette di ridurre ie idei lanci spaziali. È stata presentata da Argotec, azienda torinese del settore spaziale con sedi in Italia e negli Stati Uniti, durante la Satellite Conference 2025 a Washington. L'annuncio, spiega l'azienda, rappresenta un significativo passo avanti nell'evoluzione di soluzioni altamente flessibili e adattabili, rafforzando l'impegno di Argotec nell'innovazione dello space tech. Caratteristiche distintive della piattaforma Elemento distintivo della nuova piattaforma di Argotec è la chiara separazione tra l'avionic bus - la "spina dorsale" elettronica che gestisce i sistemi di bordo, come navigazione, comunicazione e alimentazione, garantendo l'interoperabilità tra diversi strumenti - e il payload, ovvero la parte del satellite che svolge la missione per cui è stato lanciato.