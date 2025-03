Romatoday.it - Sapienza prima al mondo negli studi classici per il quinto anno consecutivo

Leggi su Romatoday.it

Il primo posto alper gliè unto che latiene stretto e che conferma per il. A sancirlo è la classifica QS World university rankings by subject del 2025. L’ateneo romano, inoltre, resta in vetta tra le università italiane anche nelle.