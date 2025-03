Ilprimatonazionale.it - Sapienza: picchetto in memoria Ramelli. Dai giovani per i giovani

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 13 mar – Sono passati 50 anni dall’aggressione di Sergioda parte di un commando di Avanguardia Operaia: era il 13 marzo 1975 e a Milano andava in scena una delle pagine più infami di quel periodo. Oggi un folto numero di studenti romani si è radunato davanti alla Facoltà di Economia dellaa Roma, con l’intento di ricordare ilssimo milanese ma anche “tutti gli altri”, ovvero tutti quei studenti che comecaddero sotto i colpi dell’odio rosso.Pere “tutti gli altri”“Oggi abbiamo occupato la scalinata della Facoltà di Economia – dichiara in una nota il Blocco Studentesco (movimentole di CasaPound Italia – con un sit-in pacifico ma deciso. Secondo noi ladi Sergioe di tutti gli altri studenti assassinati dall’odio comunista, a Milano come a Roma, può essere soltanto quella attiva e militante di chi continua ancora oggi a lottare nelle scuole e nelle università contro un clima ostile.