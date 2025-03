Gamberorosso.it - Santo Palato trasloca. Ecco dove e come sarà la nuova trattoria di Sarah Cicolini

Una cucina più grande del triplo, necessaria dopo otto anni gomito a gomito. Una sala che richiama le vecchie trattorie, con legno di noce e lampadari a forma di cono in alluminio, una seconda sala al piano inferiore che vira verso la modernità, la "lavagna" (in vetro) con il menu del giornoda tradizione. Una cantina a vista degna di una carta dei vini che conta oltre mille referenze, insolita per un locale di questo tipo. Sempre contemporanea, ma piùa Roma cambia casa dopo quasi un decennio di attività:, che abbiamo imparato a conoscere attraverso la sua cucina decisa, lascia la sede ormai iconica di Piazza Tarquinia per spostarsi di mezzo chilometro, in via Gallia, nei pressi di Porta Metronia.Foto Matteo LipperaChiuse le due vecchie saracinesche, ne salgono altre tre più grandi, all'interno spazi più adatti al successo di questache ha stregato mezza Roma, cosìturisti europei e statunitensi.