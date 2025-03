Puntomagazine.it - Santa Maria a Vico: eseguiti decreti di perquisizione e sequestro urgenti a carico di un guaritore

. L’indagato, in una trasmissione televisiva, avrebbe asserito di essere in grado di annullare gli effetti nocivi degli stupefacenti, approfittando della fragilità dei clientiI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito un decreto die a un decreto dipreventivo d’urgenza emessi dalla Procura della Repubblica diCapua Vetere nell’ambito di un’ attività investigativa per delitti contro il patrimonio. A darne notizia una comunicazione della Procura della RpubblicaI reati ipotizzati sono: truffa aggravata dalla minorata difesa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (reddito di cittadinanza e assegno di inclusione).Le indagini condotte dalla Compagnia di Marcianise traggono origine da un servizio televisivo andato in onda nel maggio scorso su una emittente televisiva nazionale, nel quale un soggetto operante nel Comune di(CE) asseriva di essere in grado di annullare gli effetti nocivi causati dall’utilizzo di sostanze stupefacenti su soggetti tossicodipendenti, fornendo prestazioni professionali dietro compenso.