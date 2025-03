Anteprima24.it - Sannio Valley ospita l’hub ufficiale per la “Hack the Code Challenge 2025”

Tempo di lettura: 2 minutiIeri, la sede diin via Tiengo si è trasformata in uno dei centri nevralgici dell’theTeen Edition, accogliendo giovani talenti di alcune scuole superiori dele studenti neo-iscritti all’università, pronti a mettersi in gioco in una sfida di coding a livello internazionale.L’iniziativa, promossa da Reply S.p.A., società italiana di consulenza informatica e servizi digitali, è riservata agli studenti tra i 14 e i 19 anni e ha coinvolto team provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo. Durante la giornata, i partecipanti hanno affrontato prove di logica, programmazione e cybersecurity, seguendo il formato Capture the Flag (CTF): una tipologia di gara in cui i partecipanti devono risolvere sfide informatiche per conquistare “bandiere” digitali, il tutto in un ambiente stimolante e collaborativo.