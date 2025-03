Puntomagazine.it - Sanità privata, Giuliano (UGL): “Il 22 maggio sciopero generale degli operatori”

“Il 22per mancato rinnovo dei CCNL AIOP e ARIS. Parti datoriali mostrino responsabilità e aprano trattativa”“Il prossimo 22abbiamo proclamato lodei lavoratori dellae del sociosanitario per il mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali AIOP e ARIS. Nonostante la disponibilità mostrata dal Ministro della Salute Schillaci nell’ultimo incontro le parti datoriali continuano ad avere un atteggiamento inaccettabile rifiutando l’apertura delle trattative. È utile ricordare che si tratta di strutture accreditate dal SSN che utilizzano ingenti fondi pubblici ed è impensabile che la copertura economica per i rinnovi possa essere sostenuta totalmente dello Stato. Tale richiesta è paradossale anche in considerazione dei grandi fatturati che molti gruppi dellastanno producendo.