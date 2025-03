Sanità anoressia e bulimia emergenza in Campania | in aumento i casi tra gli adolescenti

Leggi su Ildenaro.it

e binge eating disorder colpiscono sempre piu’ giovani in, con un numero crescente ditrasotto i 14 anni. Oltre 1.600 pazienti sono stati presi in carico dalla Rete Assistenziale Pubblica regionale per i Disturbi dell’Alimentazione, con 586di, 348 die 320 di binge eating. Complessivamente, sono state erogate quasi 23mila prestazioni tra visite specialistiche, psicoterapie e consulenze nutrizionali. L’Organizzazione Mondiale della Sanita’ ha inserito i disturbi della nutrizione tra le principali emergenze sanitarie nei giovani, e i dati confermano la crescita del fenomeno. Per rispondere a questa crisi, dal 2019 la Regioneha istituito una Rete Assistenziale pubblica, riducendo la migrazione sanitaria e offrendo percorsi di cura strutturati.