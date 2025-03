Rompipallone.it - Sane rompe con il Bayern: arriva in Serie A

Leggi su Rompipallone.it

Il tedesco sembra essere sempre più vicino a lasciare il club bavarese. E un pensierino nel nostro campionato potrebbero anche farlo le squadre italianeC’è aria di rottura tra Leroy Sané e ilMonaco. Da tempo si parla della possibilità di una separazione con il tedesco per prestazioni non ritenute all’altezza. Il contratto è in scadenza al termine della stagione e, almeno per il momento, non c’è assolutamente aria di un prolungamento dell’accordo. E questo si ripercuote anche sull’umore del giocatore. In un video, infatti, si vede l’ex City non festeggiare e questo rappresenta una sorta di conferma che difficilmente si proseguirà insieme.E a questo punto non è da escludere la possibilità di un tentativo di una squadra italiana. La possibilità di prenderlo a zero stuzzica molto il club diA.