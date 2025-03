Internews24.com - San Siro Inter, da settembre sarà introdotta la Ztl per le partite: le nuove regole per raggiungere lo stadio

di RedazioneSan, con il prossimo campionato di Serie A si accenderà anche la Ztl nell’area delloMeazza: leIl prossimo campionato di Serie A porterà un’importante novità l’e il Milan che riguarda l’area delloGiuseppe Meazza. A partire da2025, infatti,attivata una nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL) attorno allo, come annunciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le restrizioni saranno applicate da via Pinerolo a viale Renato Serra in direzione Ovest-Est, e da via Benedetto Croce e la fermata della metropolitana “Uruguay” fino al triangolo di via Novara-via Paravia in direzione Nord-Sud.Solo i residenti, i domiciliati, i veicoli di servizio e coloro che avranno prenotato un posto auto potranno accedere, per un totale di circa 6.