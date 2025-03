Laprimapagina.it - San Calogero in lutto: è morto Salvatore Zungri, gigante buono, pacioso e allegro

Leggi su Laprimapagina.it

La comunità di Sanè inper la prematura scomparsa di. Ecco il ricordo postato da Marco Galati e ripubblicato da tantissime persone, sul gruppo social Sandi ieri, oggi e domani, da cui è tratta anche la foto. Pubblichiamo integralmente ringraziando l’autore per l’autorizzazione all’utilizzo della nota e della foto. La Redazione si unisce al dolore di familiari, amici e di tutta San.Arriva come un fulmine a ciel sereno questa notizia e purtroppo non è una bella notizia.ci ha lasciato all’età di 57 anni, a causa di complicazioni sul suo stato di salute. Già da diverse settimane pare non stesse bene, per questo era stato ricoverato al Gom di Reggio, oggi il tragico epilogo., gentile e disponibile.