Samuele Bersani sul palco dopo il problema di salute | Tornare a vivere a colori dopo mesi di buio pesto

Bologna, 13 marzo 2025 - "di": sono le parole diche su Instagram accompagnano un video in cui canta "Tu non mi basti mai", omaggio al suo maestro Lucio Dalla. FOTO M. BARBAGLIA -Il ritorno disul, in abito scuro con la sua orchestra alle spalle, si è esibito ieri al teatro Regio di Parma: data sold out per il suo ritorno sulaver rinviato il tour per undi. È stata la prima esibizionelo stop annunciato il 7 novembre sui social. "Tornerò presto", aveva promesso ai fan. E così è stato: inevitabile la gioia dei fan. Tra i commenti dei suoi fan: "Non sei mai stato solo in questo, noi non ti abbiamo mai mollato, bentornato", scrive una follower.