Samardo Samuels trasloca, incubo finito per i condomini “ostaggio” dell’ex giocatore Nba

non terrorizzerà più i suoi vicini di casa. L’exNba, 36 anni, più di 2 metri di altezza e stella dell’Olimpia Milano, con la quale vinse lo scudetto nel 2014, ha fatto le valigie e ha lasciato il suo appartamento di via Valtellina 2, in zona Scalo Farini a Milano. “Ha caricato su una macchina verde alcuni pacchi, la bici, il monopattino e il suo cane corso. Lui si è allontanato dall’appartamento a piedi”, ha riferito al Corriere della Sera uno deilo scorso sabato 8 marzo era stato arrestato dopo le denunce dei vicini che lo accusavano di comportamenti minacciosi e persecutori. Al fermo, poi convalidato dal Tribunale di Milano, non avevano però fatto seguito altre misure cautelari e l’ex cestista era tornato a casa due giorni dopo. Ora però l’se n’è andato, ha trovato un appoggio momentaneo in un hotel della città e il suo appartamento verrà venduto o messo in affitto.