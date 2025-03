Ilgiorno.it - Samardo Samuels in hotel. Il sollievo degli inquilini “ostaggi“ del cestista: "Per noi è una liberazione"

si è trasferito in albergo. "È vero che i problemi non si risolvono spostandoli - premette la sua avvocata Valentina Di Maro - ma una soluzione andava trovata subito". Una soluzione temporanea, certo, ma necessaria per stemperare una tensione tra condòmini che da tempo aveva superato il livello di guardia. È evidente che il trentaseienne giamaicano non potrà restare per sempre in, ma questo periodo lontano dal luogo in cui ha dimorato fino a poche ore fa (in una casa di proprietà, va precisato) servirà a trovare un’altra sistemazione, probabilmente lontano da via Valtellina. "Per noi è una- dicono in coro dal palazzo -. Un, possiamo finalmente tornare alle nostre abitudini". Il casoè deflagrato la sera dell’8 marzo, quando un’inquilina dello stabile in zona Farini ha chiamato il 112 per riferire che lei, il marito e i due figli minorenni erano rintanati nel seminterrato di una delle scale del condominio perché impauriti dall’exdell’Olimpia e dal suo cane corso senza museruola né guinzaglio.