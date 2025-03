Ilrestodelcarlino.it - Saman processo d’appello, terzo atto: sentito ancora il fratello. Diretta

Bologna, 13 marzo 2025 –d'appello a Bologna per l'omicidio diAbbas,. Questa mattina saràildella 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara (Reggio Emilia), nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2022. La cui testimonianza delminore di, che all'epoca dell'omicidio aveva 16 anni, può essere determinante per l'esito delin appello. In primo grado, sono stati condannati all'ergastolo il padre e la madre di, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e a 14 anni lo zio della ragazza, Danish Hasnain.