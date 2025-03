Ilrestodelcarlino.it - Salvò la vita al vicino, un premio per Ercoli

Cinova, 13 marzo 2025 –ladi un uomo colpito da un arresto cardiaco nella sua abitazione, nonostante un grave problema di salute. Per “l’eccezionale coraggio e altruismo dimostrati durante l’intervento”, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha conferito al tenente Daniele, 36enne cinovese e ufficiale volontario del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, un attestato di benemerenza. L’episodio era avvenuto l’anno scorso, alla fine di aprile. Un uomo aveva avuto un malore in casa, e la moglie aveva dato l’allarme.di casa, era subito intervenuto nonostante le sue difficoltà di salute, e aveva prestato i soccorsili in attesa dell’ambulanza. “Questo riconoscimento non è solo un atto formale, ma un doveroso tributo a un cittadino che, con grande coraggio e spirito di sacrificio, ha messo la propriaal servizio del bene comune – ha detto il sindaco Ciarapica durante l’incontro – .