Salvo D’Acquisto è venerabile | la prima messa in suo onore

Fiumicino, 13 marzo 2025 – Lain suo: la cerimonia religiosa si è celebrata nella Basilica di San Paolo Fuori le mura per sancire la venerabilità di. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, vi ha preso parte insieme alle massime autorità politiche, militari, religiose e del Comandante Generale dell’Arma, C.A. Salvatore Luongo. La solenne concelebrazione eucaristica è stata presieduta dal Cardinale, Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, concelebrata dall’Ordinario Militare per l’Italia, Santo Marcianò, a seguito della promulgazione del Decreto con il quale è stata riconosciuta la venerabilità del Vice Brigadiere dei carabinieri, Medaglia D’Oro al Valor Militare.“Oggi rendiamoa un uomo il cui sacrificio rappresenta l’essenza più alta del dovere e dell’altruismo.