Ilgazzettino.it - Salvini: «Lega primo partito. Zaia fuori gioco? Farà altro»

Leggi su Ilgazzettino.it

dalla nostra inviataMONTEBELLO (VICENZA) In mattinata a Verona la prende larga: «Dall?insediamento di Donald Trump è cambiato tutto ed è importante non dividersi in.