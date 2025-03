Lanazione.it - Salvatore Elia "Non avremo cali di tensione. La vittoria con il Pisa ci darà la giusta carica"

"Il ‘Picco’ è adrenalina pura, Spezia e la sua gente nel cuore". In poche parole il talentoha riassunto la magia che si sta vivendo in questo momento tra tecnico, giocatori e tifosi: "Siamo un tutt’uno"., partiamo da quell’abbraccio finale post derby sotto la Ferrovia, con voi giocatori a intonare la canzone degli Ultras. Cosa racchiudono quei momenti? "Sono la sintesi dei tanti sacrifici che stiamo facendo, la gioia che ci sta portando questa stagione e la simbiosi con la nostra tifoseria. Il legame con la nostra gente è costante, i nostri supporter ci hanno sempre sostenuto, non hanno mai smesso di farlo, neanche nei momenti più difficili". Che effetto fa giocare in una bomboniera come il ‘Picco’. Reca ha parlato di uno stadio che trasmette "fuoco e brividi, tale da incutere paura agli avversari".