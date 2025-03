Oasport.it - Salto con gli sci: Nika Prevc Show a Oslo, la Coppa del Mondo femminile è sua!

Ancora un vero e proprio. Al limite dell’imbarazzante la superiorità della slovena, che vince anche la prima gara del Raw Air Tournament con un 254.1 che fa capire tutto della sua forza. I suoi due salti da 131 e 130 metri restano irraggiungibili per chiunque, il totale punti è di 254.1, quasi 30 in più di tutte le altre. C’è davvero pochissimo da dire, se non che si è trattato di una gara nella quale la qualificazione è stata a un certo punto annullata per le complicazioni del meteo e tutte le atlete sono state mandate alla prima seria.Ma non c’è solo questo: con la vittoria odierna, per la prima volta nella sua carriera, e nella sua giovane vita, è sua ladelassoluta. In sostanza, è la dinastiache continua: Domen quest’anno ha vinto due titoli mondiali a Trondheim, Peterha vinto unadelassoluta 9 anni fa e un oro olimpico a squadre miste a Pechino 2022, Cene è il meno noto, ma comunque un argento a cinque cerchi a squadre se l’è portato a casa.