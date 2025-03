Oasport.it - Salto con gli sci: Kobayashi vola sopra Oslo, altri tre norvegesi sospesi

Doppio binario, quello sul quale si muove la Coppa del Mondo dicon gli sci in questo momento. Da una parte c’è la competizione, dall’altro il gigantesco scandalo Norvegia. Ma andiamo con ordine, partendo dal fatto agonistico che per la terza volta consecutiva vede vincere Ryoyu, che nel suo grande momento conquista anche la tappa inaugurale del Raw Air Tournament a. Successo non roboante, quello del Concorde giapponese, ma comunque ampio, con 264.1 punti complessivi e il migliornella prima serie (129.5 metri con 132.6) che gli serve come assicurazione sul successo.Secondo l’austriaco Jan Hoerl, che finisce a quota 253.3 e, comunque, ha il merito di rientrare dalla quinta posizione della prima serie (tenendo ancora aperta una piccola porta in Coppa del Mondo), mentre è terzo il tedesco Karl Geiger a quota 252.